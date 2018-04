CALGARY — Don Henderson, un juge de lignes de la LNH, devra verser une somme de 11 000$ aux Flames de Calgary et à l’ancien défenseur Dennis Wideman pour couvrir leurs frais juridiques en lien avec une poursuite qui a été rejetée.

C’est ce qu’a rapporté le réseau CTV.

Henderson avait déposé une poursuite contre la LNH, les Flames et Wideman, dans laquelle il réclamait des dommages de l’ordre de 10,5 millions $.

Le juge de lignes a subi des dommages permanents au dos et à une épaule, une commotion cérébrale et souffert d’une dépression après que Wideman l’eut frappé par derrière lors d’un match entre les Flames et les Predators de Nashville en janvier 2016.

Le juge qui a entendu la poursuite a statué que l’incident aurait dû passer par la LNH et non par le système judiciaire.

Henderson a dû payer 3000$ à Wideman et 8000$ aux Flames. La LNH n’a demandé aucune compensation pour ses frais juridiques.

À la suite de l’incident, la LNH a suspendu Wideman pour une durée de 20 matchs.