WASHINGTON — Les Capitals de Washington ont connu un passage à vide de cinq minutes. Ça a été suffisant pour qu’ils ressemblent aux «bons vieux Caps».

Ils ont bousillé une avance de deux buts pour la quatrième fois en sept rencontres pour faire oublier ce qui s’était avéré jusque-là une très bonne performance dans le match no 1 de leur série contre les Penguins de Pittsburgh. Cette remontée des Penguins, qui l’ont emporté 3-2, a semblé suggérer qu’on aurait droit à un autre chapitre identique de l’histoire entre les deux clubs: les Penguins ayant gagné neuf des 10 dernières séries face aux Caps.

Mais comme leur remontée face aux Blue Jackets de Columbus, qui menaient la série de premier tour 2-0, est fraîche à leur mémoire, les joueurs des Capitals ne sont pas prêts à dire que l’histoire se répétera. Ils estiment avoir bien joué et ont balayé du revers de la main ces quatre minutes et 49 secondes en troisième.

«Nous avons joué un bon match, a déclaré le défenseur Matt Niskanen. Ils ont marqué sur trois présences consécutives de (Sidney) Crosby en troisième pour gagner le match. Sinon, nous avons été plutôt bons. Aors pas besoin de trop analyser tout ça.»

C’est tout le contraire qui va arriver en raison de l’histoire — récente à long terme — de la franchise en séries. Il vaut peut-être mieux pour les Caps, par contre, de se concentrer sur les choses positives. L’entraîneur-chef Barry Trotz s’attend d’ailleurs à ce que les choses se passent bien dans le match no 2.

«C’est un dur coup qui nous a été asséné, mais on a en reçu plusieurs au premier tour contre les Blue Jackets et vous avez vu comment nous avons répondu. Je connais ce groupe, ses forces, sa résilience. Il va se battre.»

Il n’est pas facile de garantir que les Capitals tiendront autant tête aux Penguins dans cette rencontre, surtout avec le retour possible d’Evgeni Malkin. Les Caps ont obtenu autant sinon plus d’occasions de marquer de qualité que les Penguins jeudi,mais le trio de Crosby, Jake Guentzel et Patric Hornqvist a fait pencher la balance.

Trtotz voudrait que les Caps jouent de la même façon qu’ils l’ont fait pendant la majorité de la rencontre: bouger rapidement la rondelle, prendre de bonnes décisions, avoir une bonne défense et maintenir sa position. Sur les trois présences du trio de Crosby en troisième, ils n’ont toutefois pas été en mesure de le faire.

«Une erreur, un mauvais bond et ils sont de retour dans le match, a dit Alexander Ovechkin. J’ai fait dévier une rondelle directement sur le bâton de Crosby. Faut oublier tout ça.»

«C’est le plus dur dans ce sport: le vent qui peut tourner pendant un court laps de temps alors que vous tentez de vous ressaisir, a expliqué Trotz. Vous avez un certain contrôle et vous devez toujours avoir une exécution de haut niveau.»