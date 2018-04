CHICAGO — Yu Darvish s’est racheté après deux mauvaises sorties en accordant seulement un point non mérité en six manches, Addison Russell a inscrit le point qui a fait la différence sur une erreur d’Eric Sogard en septième manche et les Cubs de Chicago ont battu les Brewers de Milwaukee 3-2, vendredi.

Darvish avait concédé neuf points sur 14 coups sûrs et huit buts sur balles à ses deux départs précédents, des revers face aux Braves d’Atlanta et aux Rockies du Colorado. Cette fois, il a limité les Brewers à trois coups sûrs et deux buts sur balles, faisant passer sa moyenne de points mérités de 6,86 à 5,26.

Le lanceur japonais a quitté la rencontre alors que les Cubs menaient 2-1, mais Christian Yelich a nivelé le pointage en claquant un ballon-sacrifice contre Brian Duensing en septième.

Russell a accueilli Dan Jennings (2-1) avec un simple en fin de septième, a atteint le deuxième coussin sur un amorti-sacrifice de Jason Heyward, puis a avancé de 90 pieds sur un simple de Victor Caratini. Après un retrait sur des prises contre Albert Almora fils, Javier Baez a cogné un roulant vers Sogard, qui a échappé la balle avant d’effectuer un relais imprécis.

La victoire est allée au dossier de Pedro Strop (3-0), qui avait provoqué le dernier retrait du début de la septième manche. Brandon Morrow a été parfait en neuvième et a récolté un sixième sauvetage en autant d’occasions cette saison.