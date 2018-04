L’attaquant des Sharks de San Jose Evander Kane a été suspendu pour un match par le préfet de discipline de la LNH, vendredi, en raison d’un double-échec à la tête de l’attaquant des Golden Knights de Vegas Pierre-Édouard Bellemare.

L’incident est survenu en troisième période d’un cuisant revers de 7-0 des Sharks aux mains des Golden Knights, jeudi soir, lors du premier affrontement de leur série demi-finale de l’Association Ouest.

Kane a eu maille à partir avec Bellemare devant le filet des Golden Knights et il lui a assené un premier double-échec dans les côtes avant de lui en donner un second, cette fois à la tête. L’attaquant des Sharks a reçu une pénalité majeure de cinq minutes et une inconduite de partie pour son geste.

Kane, qui prend part à ses premières séries en carrière, ratera le deuxième duel entre les deux formations, qui aura lieu samedi soir au T-Mobile Arena de Las Vegas.

Kane a été acquis des Sabres de Buffalo à la date butoir des échanges et il a récolté trois buts et une aide en cinq parties depuis le début du tournoi printanier.