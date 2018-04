AVONDALE, La. — L’équipe composée de Michael Kim et Andrew Putnam a remis une carte de 69 (moins-3), vendredi, et domine le classement de la Classique Zurich avant les rondes du week-end.

La ronde était disputée sous la formule coups en alternance, avec un joueur effectuant les coups de départ sur les trous pairs et l’autre sur les trous impairs. Kim et Putnam ont réussi cinq oiselets et ont ainsi fait oublier un double boguey au cinquième trou pour passer à moins-13 après 36 trous.

Kevin Kisner et Scott Brown, qui ont perdu en prolongation l’an dernier, suivent à moins-12 après une ronde de 70.

David Hearn, de Brantford, Ont., et l’Irlandais Seamus Power se retrouvent à égalité au 25e rang à moins-6 après une ronde de 72.

Jordan Spieth et Ryan Palmer n’ont pas respecté le seuil de qualification à la suite de doubles bogueys sur leurs deux derniers trous. Le duo canadien composé de Mackenzie Hughes, de Dundas, Ont., et Corey Conners, de Listowel, Ont., ainsi que l’équipe formée par Ben Silverman, de Thornhill, Ont., et l’Américain Matt Atkins ont aussi vu leur tournoi prendre fin vendredi.