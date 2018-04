NEW YORK — Les attaquants Taylor Hall, des Devils du New Jersey, Anze Kopitar, des Kings de Los Angeles, et Nathan MacKinnon, de l’Avalanche du Colorado, sont les finalistes pour l’obtention du trophée Hart, remis au joueur le plus utile à son équipe lors de la dernière saison dans la LNH.

La ligue a annoncé les finalistes vendredi. L’identité du gagnant sera dévoilée le 20 juin, lors du gala de la LNH, à Las Vegas.

Le scrutin a eu lieu auprès des membres de l’Association professionnelle des chroniqueurs de hockey.

Hall a accumulé 39 buts et 54 aides, des sommets personnels, en 76 matchs, aidant les Devils à se qualifier pour les séries éliminatoires pour une première fois depuis 2012. Âgé de 26 ans et originaire de Calgary, Hall a récolté au moins un point dans 26 matchs consécutifs du 2 janvier au 8 mars. Il a amassé 41 points de plus que Nico Hischier, deuxième meilleur marqueur des Devils cette saison.

C’est la première fois de sa carrière que Hall est finaliste pour ce prix et il pourrait devenir le premier membre des Devils à recevoir cet honneur.

De son côté, Kopitar a établi des sommets personnels avec 35 buts, 57 aides et 92 points en 82 rencontres. Il a aidé les Kings à se qualifier pour les séries pour une première fois depuis 2016.

Âgé de 30 ans et originaire de Slovénie, Kopitar est en nomination pour une première fois dans sa carrière et pourrait devenir le deuxième membre de l’histoire des Kings à recevoir cet honneur après Wayne Gretzky en 1989.

Kopitar est aussi finaliste au trophée Selke, remis au meilleur attaquant défensif du circuit.

Finalement, MacKinnon a établi des sommets personnels avec 39 buts, 58 aides et 97 points en 74 matchs, aidant l’Avalanche à se qualifier pour les séries pour une première fois depuis 2014.

Âgé de 22 ans et originaire de Cole Harbour, N.-É., MacKinnon est en nomination pour une première fois en carrière pour ce prix. Joe Sakic, en 2001, et Peter Forsberg, en 2003, sont les seuls joueurs de l’histoire de l’Avalanche à avoir reçu cet honneur.

Hall et MacKinnon sont aussi en nomination pour le prix Ted Lindsay, remis au joueur par excellence de la dernière saison selon les membres de l’Association des joueurs de la LNH. L’autre finaliste à ce prix est l’attaquant des Oilers d’Edmonton Connor McDavid.