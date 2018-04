CHICAGO — Le joueur de premier but des Brewers de Milwaukee Eric Thames a eu recours à une intervention chirurgicale au pouce gauche et l’équipe s’attend à ce qu’il revienne au jeu dans six à huit semaines.

Le docteur Donald Sheridan a effectué l’intervention, vendredi, à Scottsdale, en Arizona.

Thames s’est déchiré le ligament collatéral ulnaire lors d’une victoire contre les Royals de Kansas City, mardi, alors qu’il a plongé pour capter un roulant de Mike Moustakas, en huitième manche.

Sur la séquence, le gant de Thames a durement touché le sol, mais il a tout de même réussi à envoyer la balle à son lanceur Dan Jennings, qui s’est amené au premier coussin. Thames a ensuite été remplacé à mi-chemin en neuvième manche.

Âgé de 31 ans, Thames a maintenu une moyenne de ,250 avec sept circuits et 13 points produits cette saison. Pendant son absence, Jesus Aguilar et Ryan Braun prendront le relais au premier but.