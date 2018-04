CALGARY — L’équipe canadienne de hockey masculin a ajouté l’attaquant Pierre-Luc Dubois, le défenseur Ryan Murray et le gardien Curtis McElhinney à sa formation en prévision du Championnat du monde.

Le gardien Michael DiPietro a aussi été invité à participer au camp, en prévision du tournoi qui aura lieu du 4 au 20 mai au Danemark.

Dubois, de Sainte-Agathe-des-Monts, a amassé 48 points en 82 matchs à sa première saison dans la LNH avec les Blue Jackets de Columbus. Il a ajouté quatre points en six matchs de séries éliminatoires, mais les Blue Jackets ont été éliminés par les Capitals de Washington.

Sur la scène internationale, Dubois a déjà aidé le Canada à remporter l’argent au Championnat mondial junior en 2017.

McElhinney, de London, Ont., représentera le Canada pour une première fois dans sa carrière. Il a disputé 18 matchs avec les Maple Leafs de Toronto cette saison, accumulant 11 victoires en 15 départs, un pourcentage d’arrêts de 93,4 et une moyenne de buts alloués de 2,14.

Murray, de White City, Sask., a disputé 44 matchs à sa cinquième saison avec les Blue Jackets et a récolté un but et 11 aides. Il a ajouté une aide en six rencontres de séries éliminatoires. Il s’agira de sa troisième participation au Championnat mondial, ayant gagné l’or en 2016. Il a également remporté le bronze au Championnat mondial junior en 2012.

Le Canada amorce le Championnat mondial le vendredi 4 mai contre les États-Unis à Herning, au Danemark. La ronde préliminaire prendra fin le 15 mai; le Canada affrontera aussi l’Allemagne, la Corée du Sud, le Danemark, la Finlande, la Lettonie et la Norvège. Les matchs pour les médailles de bronze et d’or seront présentés le dimanche 20 mai.