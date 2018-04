BALTIMORE — Chris Tillman a accordé un seul coup sûr en sept manches en route vers une première victoire depuis mai dernier, Pedro Alvarez a claqué deux circuits et ils ont aidé les Orioles de Baltimore à mettre fin à une série de cinq revers en battant les Tigers de Detroit 6-0, vendredi.

Tillman (1-4) a aussi donné deux passes gratuites, mais a retiré cinq frappeurs sur des prises et les Orioles ont gagné un deuxième match en 13 sorties. Tillman n’avait pas gagné à ses 22 derniers départs, une séquence qui remontait au 7 mai 2017. Il a aussi franchi la sixième manche pour une première fois depuis le 11 août 2016.

Manny Machado a cogné un neuvième circuit et a ajouté un simple d’un point en huitième manche.

Mike Fiers (2-2) a accordé trois points, quatre coups sûrs et un but sur balles en six manches pour les Tigers, qui ont encaissé un troisième revers d’affilée.

Mariners 5 Indians 6

Corey Kluber a retiré 10 frappeurs sur des prises en huit manches et deux tiers et les Indians de Cleveland ont claqué cinq circuits en solo pour battre les Mariners de Seattle 6-5.

Kluber (4-1) a atteint la dizaine de retraits au bâton pour une 41e fois en carrière et il a vengé sa seule défaite de la saison, quand Nelson Cruz avait réussi une longue balle de deux points lors du match d’ouverture. Le gagnant du trophée Cy Young de l’Américaine en 2017 a quitté la rencontre alors que son équipe menait 6-2 en neuvième manche.

Cody Allen a alloué un simple à Mitch Haniger et un circuit de trois points à Mike Zunino, mais il a retiré Ben Gamel pour mettre fin à la partie. Kluber a été débité de trois points et il a donné trois buts sur balles.

Francisco Lindor, Michael Brantley et Edwin Encarnacion ont étiré les bras en première manche alors que Yonder Alonso et Yan Gomes ont cogné des coups de quatre buts consécutifs en sixième manche, contre Erasmo Ramirez (0-2).

Ramirez, qui a amorcé la saison sur la liste des blessés, a accordé sept circuits en neuf manches et deux tiers cette saison.

Rays 4 Red Sox 3

Blake Snell a lancé jusqu’en huitième manche, retirant neuf frappeurs sur des prises, et les Rays de Tampa Bay ont résisté à une poussée des Red Sox de Boston pour gagner 4-3.

Wilson Ramos a cogné une longue balle de deux points en première manche pour les Rays, qui ont remporté un septième match consécutif. Rob Refsnyder et Daniel Robertson ont aussi claqué un circuit.

Les Red Sox, qui saluaient le retour au jeu de Xander Bogaerts, ont encaissé seulement un deuxième revers en 10 matchs à domicile. Bogaerts a réussi le premier coup sûr contre Snell (4-1), en cinquième manche. Il a placé trois balles en lieu sûr en quatre présences après avoir raté 15 matchs en raison d’une blessure à la cheville gauche.

Snell a donné deux points, cinq coups sûrs et un but sur balles en sept manches et un tiers de travail. Alex Colome a fermé les livres pour inscrire un cinquième sauvetage.

Drew Pomeranz (0-1) n’a été d’office que pendant cinq manches. Il a alloué quatre points, tous obtenus lors de circuits, et deux buts sur balles.