NASHVILLE — Connor Hellebuyck a repoussé 47 lancers, un record d’équipe, Mark Scheifele a inscrit deux buts et les Jets de Winnipeg ont gagné le premier match de leur série demi-finale de l’Association de l’Ouest face aux Predators de Nashville par la marque de 4-1, vendredi.

Les Predators ont dominé le jeu, mais Kevin Fiala a été le seul à tromper la vigilance de Hellebuyck, tôt en troisième période et alors que les Jets menaient déjà 3-0.

L’ancien record de la franchise Jets/Thrashers d’Atlanta pour le nombre d’arrêts dans un match de séries éliminatoires était de 37 et appartenait à Johan Hedberg et Ondrej Pavelec.

Brandon Tanev et Paul Stastny ont aussi touché la cible pour les Jets, alors que Blake Wheeler a récolté deux aides. Le deuxième but de Scheifele a été inscrit en fin de rencontre dans un filet désert.

Pekka Rinne a été moins occupé que son vis-à-vis, mais il a été chassé du filet des Predators après 40 minutes de jeu. Rinne a cédé trois fois contre 16 tirs. Juuse Saros a pris la relève en troisième période et a stoppé les deux tirs dirigés vers lui.

Le match no 2 sera présenté dimanche, à Nashville.

Après avoir résisté à la poussée initiale des Predators, les Jets ont ouvert la marque avec 5:09 à faire au premier vingt. Bryan Little a provoqué un revirement en zone neutre et a battu le défenseur Alexei Emelin sur l’aile droite avant de rejoindre Tanev à l’embouchure du filet. Rinne a stoppé la déviation initiale, mais Tanev a soulevé le retour par-dessus la jambière du gardien et dans les cordages.

Le but de Tanev a été inscrit sur le quatrième et dernier tir des Jets en première période. Pendant ce temps, les Predators ont bombardé Hellebuyck de 20 lancers.

Stastny a doublé l’avance des visiteurs à 9:01 du deuxième engagement. Un tir de Patrik Laine a atteint Rinne au masque et Stastny a profité du retour pour battre le gardien.

Scheifele a ensuite porté un dur coup aux Predators en creusant l’écart à 3-0 avec 2:09 à faire au deuxième vingt. Quelques instants après que Filip Forsberg eut atteint le poteau à la gauche de Hellebuyck, Wheeler a orchestré une attaque et a laissé le disque en retrait à Scheifele. Ce dernier a déjoué Rinne à l’aide d’un tir des poignets du côté du bâton.

Fiala a relancé les Predators en complétant un jeu amorcé par Ryan Ellis et Kyle Turris après 1:23 de jeu en troisième période. Hellebuyck a toutefois été intraitable par la suite, puis Scheifele a confirmé le résultat avec un cinquième but à ses trois dernières sorties.