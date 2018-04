BAKOU, Azerbaïdjan — Sebastian Vettel a remporté la position de tête pour une troisième fois d’affilée cette saison, cette fois en prévision du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Le pilote Ferrari, qui domine le championnat des pilotes, a devancé Lewis Hamilton par 0,179 seconde et partira en tête lors de la course de Formule 1 présentée dimanche, à Bakou.

Le coéquipier de Hamilton chez Mercedes Valtteri Bottas a inscrit le troisième meilleur chrono, à 0,160 seconde de Hamilton. Le pilote Red Bull Daniel Ricciardo a pris le quatrième rang après avoir tout juste atteint la Q3.

Pour sa part, le Québécois Lance Stroll s’élancera à bord de sa Williams en 10e position. Il a signé le 11e meilleur chrono et a été éliminé en Q2, mais a grimpé d’un rang en raison d’une pénalité de cinq places imposée au pilote Renault Nico Hülkenberg pour avoir changé sa boîte de vitesse, samedi.

Stroll était monté sur le podium pour la première fois de sa carrière en Azerbaïdjan l’an dernier, quand il avait pris le troisième rang.

«Je suis super content. On a fait un gros pas vers l’avant par rapport à où était la voiture en début de saison, a mentionné Stroll. On a presque battu une Red Bull pour passer en Q3. C’est très bien. Je suis content avec ça.

«Tout est dans la voiture. J’avais fait mon travail en Chine et au Barheïn même si j’avais été éliminé en Q1. Maintenant, on est plus proche des autres et on peut se battre un peu.»

Les conditions fraîches et venteuses de samedi ont semblé favoriser Vettel et Ferrari, qui avaient pourtant connu des problèmes d’adhérence lors des essais, vendredi.

«Quand ça fonctionne et que ça dure, ça devient vraiment agréable», a dit Vettel.

Les virages serrés et les rues étroites de Bakou signifient que tout incident risque de forcer la sortie de la voiture de sécurité. Cela pourrait permettre aux pilotes commençant la course un peu plus vers l’arrière de rester dans le coup et de surprendre.

«Ce sera une course intense, a reconnu Vettel. Tout peut arriver et la sortie de la voiture de sécurité est très, très probable.»

Hamilton a aussi promis une course difficile.

«Nous avons tenté de notre mieux. C’était très, très serré, a dit le Britannique. Nous allons tenter de compliquer le travail de Sebastian (dimanche).»

Kimi Räikkönen, l’autre pilote Ferrari, semblait être en voie de devancer Vettel en tête quand sa voiture a dérapé à la sortie d’un virage. Il s’est contenté du sixième meilleur temps.

Le coéquipier de Stroll chez Williams Sergey Sirotkin s’est qualifié en 12e position, à 0,101 seconde du Québécois.

Pierre Gasly a tout juste évité une collision avec son coéquipier Toro Rosso Brendon Hartley lors de la Q1, quand Hartley pilotait au ralenti en raison d’une crevaison. Gasly a dû sortir de la piste pour éviter le pire, ruinant son tour rapide.

«C’est inacceptable», a crié Gasly sur le système radio de son équipe, pendant que Hartley s’excusait pour s’être retrouvé dans le chemin de son coéquipier, disant qu’il se sentait «plutôt idiot».

Les deux pilotes sont entrés en collision lors de la dernière épreuve, en Chine.

Romain Grosjean, de l’écurie Haas, a effectué une sortie de piste et n’a pas été en mesure d’inscrire un temps. Il partira en dernière position.

Note aux lecteurs: Version corrigée. Stroll partira en 10e place et non en 11e place.