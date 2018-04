STUTTGART, Allemagne — CoCo Vandeweghe a défait la Française Caroline Garcia 6-4, 6-2, samedi, pour devenir la première Américaine à atteindre la finale de l’Omnium de Stuttgart depuis Lindsay Davenport en 2005.

Vandeweghe, qui a surpris la no 1 mondiale Simona Halep vendredi, a perdu seulement deux points quand elle a placé sa première balle de service en jeu. De plus, elle n’a jamais accordé de balle de bris à sa rivale et sixième tête de série.

Profitant d’une invitation des organisateurs, Vandeweghe a converti avec succès les trois occasions de bris qu’elle a obtenues et a inscrit une troisième victoire contre une membre du top-10 cette semaine, en plus d’atteindre la finale d’un tournoi sur terre battue pour une première fois en carrière.

En finale, Vandeweghe croisera le fer avec la Tchèque et cinquième tête de série Karolina Pliskova ou l’Estonienne Anett Kontaveit.