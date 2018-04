ÖSTERSUND, Suède — Le duo canadien composé de Laura Crocker et Kirk Muyres a raflé le bronze au Championnat mondial de curling double mixte en vertu d’une victoire 8-3 sur la Corée du Sud, samedi.

Plus tôt dans la journée, les Canadiens s’étaient inclinés 7-5 en demi-finale devant les Suisses Michèle Jaeggi et Sven Michel. Ces derniers ont ensuite remporté l’or en prévalant 9-6 contre les Russes Maria Komarova et Daniil Goryachev.

Dans le match pour la médaille de bronze contre les Sud-Coréens Hyeji Jang et Kijeong Lee — la seule équipe qui avait vaincu le Canada durant le tournoi rotation —, Crocker et Muyres ont pris les devants 4-2 grâce à un vol d’un point en cinquième manche.

C’est toutefois lors du déploiement stratégique de leur jeu de puissance en septième manche qu’ils ont scellé la victoire. Crocker a réussi une sortie sur le dernier lancer pour inscrire quatre points et remporter le match.

«C’est vraiment satisfaisant de rebondir comme ça, après la déception du match de ce matin, et conclure la saison sur un gain et une médaille au Mondial, a dit Muyres. Il y a très peu de personnes qui peuvent se vanter d’un tel exploit. Nous sommes comblés.»