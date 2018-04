CHICAGO — Tommy La Stella a réussi un simple de deux points comme frappeur suppléant, samedi, aidant les Cubs de Chicago à l’emporter 3-0 aux dépens des Brewers de Milwaukee.

Remplaçant Jose Quintana (3-1), Stella a livré la marchandise en septième, après un simple de Ben Zobrist et un double de Jason Heyward. Quintana n’a alloué qu’un simple et un double en sept manches, un cinquième départ de qualité de suite pour les Cubs. Il a retiré sept frappeurs au bâton et a donné un seul but sur balles.

Javier Baez avait cogné un double d’un point en quatrième.

Junior Guerra (2-1) a concédé un point et trois coups sûrs en six manches, retirant six frappeurs sur des prises.

Les Cubs remportaient un troisième match de suite, tandis que les Brewers perdaient une troisième rencontre d’affilée.