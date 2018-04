MINNEAPOLIS — Robbie Grossman a brisé l’impasse avec un ballon sacrifice en quatrième et les Twins du Minnesota ont stoppé une série de huit défaites, samedi, l’emportant 3-1 face aux Reds de Cincinnati.

Plus tôt dans la manche, Eduardo Escobar avait créé l’égalité avec un double d’un point. Mitch Garver a ajouté un circuit en cinquième.

Jake Odorizzi (2-2) a donné un point et cinq coups sûrs en six manches. Fernando Rodney a signé un troisième sauvetage.

Scott Schebler a claqué un circuit dans une cause perdante. Sal Romano (1-3) a permis trois points et six coups sûrs en quatre manches et deux tiers.

White Sox 8 Royals 0

Le voltigeur Daniel Palka a été exceptionnel à son troisième match dans les majeures et les White Sox de Chicago ont défait les Royals de Kansas City, 8-0.

Palka a frappé ses quatre premiers coups sûrs, incluant un circuit de trois points. Il a aussi obtenu deux simples et un double. Son premier coup sûr dans les grandes ligues a été un simple au champ opposé, en deuxième. Palka a marqué trois fois.

Yolmer Sanchez a fourni un double de trois points pour les White Sox, qui gagnaient un troisième match de suite.

Carson Fulmer (2-1) n’a donné que quatre simples en sept manches.

Trevor Oaks (0-1) a été victime de cinq points et 12 coups sûrs en cinq manches. Les Royals étaient vaincus pour la cinquième fois d’affilée.