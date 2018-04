AVONDALE, La. — Kevin Kisner et Scott Brown ont uni leurs efforts pour remettre une carte de 64 (moins-8) sous le format meilleure balle et ils ont pris les devants à la Classique Zurich, samedi.

Le duo avait perdu contre Cameron Smith et Jonas Blixt lors du quatrième trou de prolongation, l’an dernier. Il s’agissait alors de la première représentation de ce tournoi sous la formule par équipes.

Kisner et Brown sont une fois de plus en bonne position pour l’emporter, eux qui montrent un pointage cumulatif de moins-20, un coup devant leurs plus proches poursuivants.

Tony Finau et Daniel Summerhays n’ont commis aucun boguey et ils ont joué 63 tandis que Michael Kim et Andrew Putnam ont bouclé le parcours en 66 coups. Les deux duos de golfeurs partagent la deuxième position, à moins-19.

Pas moins de 13 équipes se retrouvent à quatre coups ou moins de la tête. C’est notamment le cas de Brice Garnett et Chesson Hadley, qui occupent seuls le quatrième échelon et qui ont signé une troisième ronde de 61, la meilleure de la journée à égalité avec deux autres paires de golfeurs.

David Hearn est le seul Canadien encore dans la course. Lui et son coéquipier Seamus Power ont remis une carte de 66 pour se retrouver à égalité au 29e rang, à moins-12.

La formule des coups en alternance sera de mise pour la ronde finale.