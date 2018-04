TORONTO — Le Canadien de Montréal peut continuer de rêver au défenseur suédois Rasmus Dahlin, tout comme les Sabres de Buffalo et les Hurricanes de la Caroline.

Alors que les Sabres détenaient les plus fortes probabilités — à 18,5 pour cent — de remporter le tirage au sort, le Canadien s’est assuré de grimper d’au moins un rang à l’issue du tirage au sort, tenu dans les studios de la CBC à Toronto samedi soir.

Les probabilités du Canadien d’obtenir le premier choix s’élevaient à 9,5 pour cent.

Quant aux Hurricanes, ils ont fait un bond de géant. Classés 11e, ils n’avaient que trois pour cent des chances de gagner le tirage au sort, et 9,8 pour cent de se hisser parmi les trois premiers échelons.

L’équipe qui remportera le premier choix devrait jeter son dévolu sur le Dahlin, un défenseur gaucher que plusieurs experts voient jouer dans la Ligue nationale dès l’an prochain.

Pendant que les Hurricanes gagnaient au moins huit rangs en vue de la première ronde du repêchage de juin prochain, les Sénateurs d’Ottawa ont glissé à la quatrième position, eux qui avaient les deuxièmes meilleures chances de gagner le tirage au sort.

Les Coyotes de l’Arizona ont également perdu deux rangs, passant du troisième au cinquième échelon.

Suivront les Red Wings de Detroit, les Canucks de Vancouver, les Blackhawks de Chicago, les Rangers de New York, les Oilers d’Edmonton, les Islanders de New York à deux reprises, les Stars de Dallas, les Flyers de Philadelphie et les Panthers de la Floride.

L’ordre final des trois organisations encore en lice sera connu pendant le deuxième entracte du match entre les Sharks de San Jose et les Golden Knights de Vegas.