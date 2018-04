MIAMI — Nick Kingham a épaté à ses débuts dans les grandes ligues, donnant un premier coup en septième dans un gain de 5-0 des Pirates de Pittsburgh face aux Cards de St. Louis, dimanche.

Kingham (1-0) a flirté avec un match parfait jusqu’au simple de Paul DeJong, après deux retraits en septième. Kingham a terminé la manche avant de céder sa place à Michael Feliz, après 98 tirs.

Kingham a gradué la journée même du AAA (Indianapolis). Il a retiré neuf frappeurs au bâton et n’a pas accordé de but sur balles.

Elias Diaz a cogné un simple de deux points pour les Pirates, qui ont remporté leurs cinq derniers matches.

Luke Weaver (2-2) a donné quatre points et six coups sûrs en cinq manches et un tiers. Les Cardinals ont échappé leurs trois dernières rencontres.

Rockies 0 Marlins 3

Miguel Rojas a cogné un circuit en solo pour aider les Marlins de Miami à battre les Rockies du Colorado 3-0, dimanche.

Un simple de Lewis Brinson et un ballon sacrifice de Starlin Castro ont fourni les autres points des Marlins, qui ont remporté quatre de leurs cinq derniers matches.

Caleb Smith (1-3) n’a donné que deux simples en sept manches, retirant neuf frappeurs au bâton.

Drew Steckenrider a obtenu trois retraits sur des prises en huitième, puis Brad Ziegler a inscrit un troisième sauvetage.

Chad Bettis (3-1) a permis deux points et quatre coups sûrs en sept manches.

Diamondbacks 1 Nationals 3

Michael Taylor et Matt Wieters ont frappé des circuits en solo et les Nationals de Washington ont eu raison des D’Backs de l’Arizona, 3-1.

L’autre point des Nats est venu d’une erreur du releveur T.J. McFarland (1-1).

Howie Kendrick a cogné un 10e double, tandis que Trea Turner a volé un 12e but.

Gio Gonzalez (3-2) a espacé un point et six coups sûrs en sept manches, retirant huit frappeurs sur des prises. Sean Doolittle a mérité un cinquième sauvetage.

Nick Ahmed a récolté deux simples et un double pour l’Arizona, vaincu pour la première fois en quatre matches.