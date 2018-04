AVONDALE, La. — Billy Horschel et Scott Piercy ont uni leurs efforts pour remporter la Classique Zurich, dimanche, grâce à une ronde sans bavure de 67 (moins-5), sous le format des coups en alternance.

Il s’agissait d’un deuxième titre pour Horschel sur les verts du TPC Louisiana. Il avait mis la main sur son premier triomphe sur le circuit de la PGA, en 2013, alors que la Classique Zurich se disputait de façon individuelle.

Horschel et Piercy ont pris les rênes en réussissant deux oiselets au 10e et 11e trou. Ils ont poursuivi sur leur lancée par la suite pour se forger une avance d’un coup devant Jason Dufner et Pat Perez. Dufner a tenté le tout pour le tout au 18e trou pour forcer la tenue d’une prolongation, mais en vain.

C’était la cinquième victoire de Horschel sur le circuit et la quatrième de Piercy.

David Hearn, le seul Canadien encore dans la course, a terminé au 10e échelon en compagnie de son coéquipier Seamus Power. Les deux golfeurs ont remis une carte de 68 pour gagner 19 rangs au classement.