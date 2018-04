MADRID — Malgré une victoire de 2-1 contre le Bayern à Munich lors du match aller en demi-finales de la Ligue des champions, le Real Madrid est préoccupé.

Madrid accueille le Bayern pour le match retour, mardi, mais les champions d’Europe ont éprouvé des difficultés lors de matchs décisifs au stade Santiago Bernabeu et se méfient d’autres surprises.

«Nous devons nous concentrer sur les bonnes choses que nous avons faites lors du match aller à Munich et tirer des leçons du match contre la Juventus à domicile, a déclaré le gardien madrilène Kiko Casilla, en référence à la défaite de 3-1 en quarts de finale. Si nous mettons tout cela ensemble et restons concentrés, nous pouvons entrer dans l’histoire en nous qualifiant pour une autre finale.»

Contre la Juventus, Madrid s’est imposé 3-0 en Italie au match aller. Il y avait une ambiance festive pour le match retour, censé n’être qu’une simple formalité.

Mais la Juventus a surpris Madrid dès le départ. Le Real a rapidement gaspillé son avantage en concédant deux buts en première demie et un autre après la mi-temps. Les champions à 12 reprises ont échappé à une élimination embarrassante à domicile grâce à un penalty controversé de Cristiano Ronaldo.

«Ce que nous devons faire, c’est de nous présenter sur le terrain et d’essayer de gagner le match, a déclaré l’entraîneur de Madrid, Zinedine Zidane. C’est notre objectif. Nous n’allons pas trop penser à autre chose. Nous allons essayer de marquer le plus rapidement possible et gagner le match.»

Madrid a également cédé son avance contre le Bayern en quarts de finale la saison dernière, après l’avoir également emporté 2-1 à Munich au match aller.

Une semaine plus tard, le Bayern a forcé le temps additionnel. Ronaldo, qui avait inscrit les deux buts au match aller et un autre en temps réglementaire au deuxième, a marqué deux fois en prolongation pour compléter un tour du chapeau et sauver Madrid de l’élimination.

«Je ne sais pas à quel point l’avantage du match aller sera important. Nous savons ce qui s’est passé contre la Juventus et contre le Bayern l’année dernière, a déclaré Zidane. Nous aurons besoin d’une solide performance. Nous aurons besoin de jouer comme jamais auparavant cette année pour pouvoir poursuivre notre parcours. Nous sommes prêts et nous allons tout donner pour nous rendre en finale.»

Des faux pas en défensive ont été déterminants contre la Juventus et le Bayern l’année dernière. Madrid n’a pas mal joué mais n’a pas pu arrêter ses adversaires lors des quelques occasions qu’ils ont créées. Contre la Juventus, les trois buts ont été marqués lorsque la défense madrilène n’a pas réussi à dégager son territoire.

Le Bayern se souvient bien du match de l’an dernier.

«Je pense qu’ils se retrouvaient en difficulté sur chaque long ballon. Nous savons ce que nous avons à faire», a noté l’attaquant du Bayern, Sandro Wagner.

La défensive pourrait de nouveau constituer un problème pour Madrid, mardi, alors que l’arrière droit Dani Carvajal est blessé et que Zidane a peu d’options pour le remplacer. Le jeune Achraf Hakimi est le remplaçant immédiat de Carvajal mais il n’a pas impressionné cette saison.

Nacho Fernandez, un défenseur central qui a joué à droite à d’autres occasions, vient de se blesser et on ignore s’il sera disponible.

Zidane a indiqué qu’il pourrait envisager d’utiliser l’attaquant Lucas Vazquez en défense, comme il l’a fait après la blessure de Carvajal au match aller.

Le capitaine madrilène Sergio Ramos, qui a l’habitude de jouer comme défenseur central, pourrait également se retrouver sur le flanc.

«Ce pourrait être une option, a déclaré Ramos. Je peux m’adapter. Ce ne serait pas un problème pour moi.»

Madrid tente de remporter un troisième titre d’affilée et un quatrième en cinq saisons. Bayern, quintuple champion européen, cherche à renouer avec la finale après une absence de quatre saisons.