WASHINGTON — Trea Turner a frappé trois coups sûrs dont un simple d’un point, lundi, aidant les Nationals de Washington à l’emporter 3-2 face aux Pirates de Pittsburgh.

Turner a poussé Wilmer Difo au marbre en quatrième, procurant les devants 3-0 aux Nationals.

Difo a cogné deux simples, dont un qui a produit un point.

Bryce Harper a obtenu deux buts sur balles intentionnals; à ses deux autres présences au bâton, il a été retiré sur des prises.

Tanner Roark (2-2) a permis deux points et six coups sûrs en sept manches.

Ryan Madson a lancé en huitième, puis Brandon Kintzler a inscrit le sauvetage. Sean Doolittle est le stoppeur habituel, mais il a lancé lors de trois matches de suite.

Corey Dickerson a claqué un circuit en solo pour les Pirates, qui avaient gagné cinq matches d’affilée.

Jameson Taillon (2-3) a accordé trois points et sept coups sûrs en six manches.

Rockies 2 Cubs 3

Anthony Rizzo a brisé l’impasse avec un optionnel en sixième et les Cubs de Chicago ont défait les Rockies du Colorado, 3-2.

Rizzo a toutefois connu un match de 0 en 4, sa moyenne glissant à ,149.

Albert Almora fils et Addison Russell ont cogné des simples d’un point pour les vainqueurs.

Noel Cuevas a obtenu trois simples pour le Colorado.

Le gain est allé au releveur Luke Farrell (1-0), le revers à Kyle Freeland (1-4). Ce dernier a permis trois points et six coups sûrs en sept manches.

Il y avait deux coureurs sur les buts quand Steve Cishek a retiré Nolan Arenado sur des prises, obtenant ainsi un premier sauvetage cette saison.

Les Rockies ont perdu trois matches de suite, tandis que les Cubs sont invaincus depuis cinq rencontres.

Brewers 6 Reds 5

Les Brewers de Milwaukee ont amené le score au compte final avec trois points en septième, stoppant une série de quatre défaites en battant les Reds de Cincinnati, 6-5.

Après un point sur une erreur, Domingo Santana a réussi un double de deux points. Son coup sûr a été aux dépens de Jared Hughes, mais Wandy Peralta (1-2) avait donné des buts sur balles à Ryan Braun et Travis Shaw.

Manny Pina et Lorenzo Cain ont frappé des longues balles pour les visiteurs.

Christian Yelich a obtenu deux coups sûrs et un but volé, l’un des quatre larcins des Brewers.

Le releveur Brandon Woodruff (1-0) a signé la victoire. Josh Hader a récolté un quatrième sauvetage avec grand éclat: les huit retraits qu’il a obtenus ont été au bâton, tous sur élan, sauf Billy Hamilton. Avec deux prises, il a été retiré quand il a déposé un amorti en territoire des balles fausses.

Phillies 4 Marlins 8

Brian Anderson a produit quatre points et les Marlins de Miami ont gagné un troisième match de suite, infligeant un revers de 8-4 aux Phillies de Philadelphie.

Anderson a d’abord brisé l’impasse de 2-2 avec un double de deux points, en troisième. Il a ensuite cogné un circuit de deux points, en septième.

Anderson et Starlin Castro ont frappé trois coups sûrs et marqué deux points chacun.

Jorge Alfaro et Maikel Franco ont cogné des circuits de deux points pour les Phillies, qui ont perdu leurs trois derniers matches.

Merandy Gonzalez (2-0) a lancé en cinquième et en sixième.

Jake Arrieta (3-1) a été malmené, accordant six points et huit coups sûrs en trois manches et deux tiers.