DÉTROIT — C.J. Cron et Brad Miller ont frappé des circuits en neuvième manche et les Rays de Tampa Bay ont tenu le coup pour arracher une victoire de 3-2 aux Tigers de Detroit lundi soir.

Après avoir amorcé la saison avec un dossier de 4-13, les Rays ont mérité un neuvième gain à leurs dix dernières rencontres.

Avec un score de 0-0, Shane Greene (1-2), le stoppeur des Tigers, a concédé un but sur balles à Denard Span pour amorcer la neuvième. Cron a enchaîné en retroussant une balle rapide de Greene par-dessus la clôture du champ centre droit pour sa septième longue balle de la saison.

Après que Matt Duffy eut frappé une chandelle, Miller a expédié la balle dans l’enclos de releveurs du champ gauche pour tripler l’avance des Rays et mettre fin à la soirée de travail de Greene.

Toutefois, les Tigers ont rempli les coussins après un retrait en fin de neuvième, aidés par deux frappeurs atteints et un coup sûr à l’avant-champ. Jose Alvarado est venu en relève de Chaz Roe au monticule et a concédé un simple bon pour deux points à Victor Martinez.

Après un deuxième retrait et un but sur balles à John Hicks pour remplir de nouveau les coussins, Alvarado a inscrit le premier sauvetage de sa carrière en forçant Dixon Machado à cogner un roulant à l’avant-champ.

Royals 6 Red Sox 10

Xander Bogaerts a cogné un grand chelem au-delà du Monstre vert et les Red Sox de Boston ont battu les Royals de Kansas City, 10-6.

La claque de Bogaerts a donné les devants 6-3 à Boston, en troisième manche.

Les Red Sox ont conclu avril avec 19 gains, la meilleure récolte de leur histoire dans ce mois. Ils y ont signé 18 victoires en trois occasions, le plus récemment en 2013.

Bogaerts a frappé trois coups sûrs tout comme Mitch Moreland, qui le précède dans l’alignement. Moreland a notamment fourni un circuit en solo.

Whit Merrifield a cogné trois coups sûrs et a produit deux points pour les Royals, qui venaient de gagner deux matches de suite pour la première fois cette saison.

Le gain est allé au releveur Hector Velazquez (4-0). Jason Hammel (0-3) a donné huit points, huit coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches et deux tiers.

Rangers 5 Indians 7

Un double de Jose Ramirez a brisé l’égalité en huitième manche et permis aux Indians de Cleveland de venir de l’arrière et vaincre les Rangers du Texas 7-5.

Les Rangers ont marqué deux fois en première moitié de huitième pour prendre une avance de 4-3, mais les Indians ont riposté en marquant quatre points contre Chris Martin (0-1).

Rajai Davis a amorcé la manche avec un simple et s’est rendu au deuxième but à la suite d’un simple de Bradley Zimmer, un retraits plus tard. Davis a volé le troisième but et a marqué quand Francisco Lindor a frappé une balle qui a passé pas-dessus la tête de Martin.

Après un deuxième retrait et le double de Ramirez, Yonder Alonzo a ajouté un simple bon pour deux points contre Jesse Chavez.

La victoire est allée au dossier de Cody Allen (2-0).