MINNEAPOLIS — Justin Smoak a claqué un circuit de deux points et les Blue Jays de Toronto ont eu raison des Twins du Minnesota, 7-5.

Smoak a produit cinq points à ses cinq derniers matches.

Russell Martin a frappé un circuit en solo pour les Jays, qui amorçaient du bon pied un séjour de huit matches à l’étranger.

Yangervis Solarte a cogné trois coups sûrs, avec un point produit et un point marqué.

Le premier frappeur Curtis Granderson a soutiré trois buts sur balles, marquant une fois. Kevin Pillar a obtenu un 10e double.

Aaron Sanchez (2-2) a donné quatre points, six coups sûrs et trois buts sur balles en six manches.

Trois releveurs ont pavé la voie à Roberto Osuna, qui a mérité un septième sauvetage. Il a alterné retrait et coup sûr avant de disposer de Robbie Grossman sur un ballon, au champ centre.

Les Blue Jays ont montré une fiche de 15-10 en avril.

«J’aime bien notre équipe, a dit le gérant John Gibbons. Ça ne va qu’aller mieux quand Josh (Donaldson) va revenir au jeu. Je pense aussi que nos partants vont mieux faire. Nous pouvons devenir très bons.»

Eduardo Escobar a cogné un circuit de deux points pour les Twins, qui ont gagné une seule fois depuis 11 matches.

Lance Lynn (0-3) a donné six points, sept coups sûrs et cinq buts sur balles en cinq manches. Sa moyenne est 8,37, en cinq départs.

Les lanceurs partants mardi seront Marco Estrada et Kyle Gibson.