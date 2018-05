RALEIGH, N.C. — Marc Bergevin a perdu l’un de ses principaux lieutenants puisque Rick Dudley a décidé de se joindre aux Hurricanes de la Caroline en tant que vice-président principal aux opérations hockey. Il occupait les mêmes fonctions avec le Canadien de Montréal depuis 2014.

Dudley, âgé de 69 ans, compte plus de 45 ans d’expérience dans le hockey professionnel, dont 25 comme membre de la direction d’une équipe.

Avant son séjour à Montréal, le Torontois avait aussi fait partie de l’équipe de direction des Maple Leafs de Toronto, des Thrashers d’Atlanta, des Blackhawks de Chicago, des Panthers de la Floride, du Lightning de Tampa Bay et des Sénateurs d’Ottawa.

Il a également agi comme directeur général de quatre formations de la LNH. Il a joué un rôle de premier plan pour contribuer à bâtir des équipes championnes à Tampa Bay, où il a été directeur général de 1999 à 2002, et à Chicago, où il a été adjoint au directeur général de 2004 à 2009.

Avec les Sénateurs d’Ottawa en 1998-99, il a aidé l’équipe à s’assurer son premier titre de section.

Avant d’amorcer une carrière de gestionnaire, Dudley a passé sept saisons dans la LNH comme joueur avec les Sabres de Buffalo et les Jets de Winnipeg, totalisant 174 points en 309 matchs. Il a également disputé 270 matchs dans l’Association mondiale de hockey, où il a connu deux saisons consécutives de 40 buts et plus.