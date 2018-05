PARIS — La Fédération internationale de l’automobile (FIA) a approuvé des changements visant à favoriser les dépassements et à rendre les courses de Formule 1 plus serrées dans le cadre d’une initiative continue pour regagner des adeptes.

Dès l’an prochain, l’aérodynamisme des monoplaces de F1 sera simplifié. L’aileron avant sera plus large, les écopes de freins seront simplifiées et l’aileron arrière sera plus grand.

Selon la FIA, les changements approuvés lors de sa réunion du Conseil mondial du sport automobile font suite à une «période de recherche intensive» qui a mené à un vote électronique majoritaire de la part des écuries de F1.

En vertu des changements proposés, une réduction du flux d’air de l’aileron avant assurera une meilleure adhérence à la voiture qui suit une autre et qui tente de la dépasser.

Dans un communiqué, la FIA a annoncé que les propositions ont reçu l’approbation de Liberty Media, les propriétaires de la Formule 1, et ont été ratifiées en vue de 2019.

Ces changements sont distincts du travail déjà en cours pour renouveler les Accords Concorde, qui viendront à échéance après la saison 2020.

Les plus importantes modifications en vue de 2021 devraient toucher les moteurs, les plafonds budgétaires et la répartition de l’argent dans le but de créer une plus grande parité.

Pour le futur, la F1 veut des moteurs plus puissants, plus bruyants et moins dispendieux — mais également plus fiables pour réduire les pénalités au départ des courses. Les nouveaux moteurs devront aussi être accessibles pour toute nouvelle écurie — comme Aston Martin — qui prévoit se joindre à la F1.