RIGA, Lettonie — Jean-Gabriel Pageau a réussi un doublé, Pierre-Luc Dubois et Connor McDavid ont récolté un but et une aide chacun et le Canada a facilement vaincu la Lettonie 6-1 mardi, lors de son seul match préparatoire en marge du Championnat mondial de hockey.

Anthony Beauvillier et Ryan Nugent-Hopkins ont marqué les autres filets du Canada, qui effectuera sa première sortie du tournoi vendredi contre les États-Unis à Herning, au Danemark.

Le défenseur Colton Parayko a été le joueur le plus productif avec trois mentions d’aide.

Rodrigo Abols a réussi l’unique filet de la Lettonie, une minute après que McDavid eut ouvert la marque à 16:59 de l’engagement initial.

La formation canadienne s’est détachée de ses rivaux en inscrivant trois buts pendant la période médiane.

Dans les filets du Canada, Darcy Kuemper a bloqué 15 rondelles pendant les deux premières périodes avant de céder sa place à Curtis McElhinney. Ce dernier a fait face à 12 tirs.

Kristers Gudlevskis a concédé les six buts du Canada, sur 43 tirs.

Matiss Kivleneks l’a remplacé pendant les dix dernières minutes de jeu lors desquelles il n’a reçu que trois tirs.