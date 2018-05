NEW YORK — Le mouvement jeunesse prend de l’ampleur chez les Braves d’Atlanta.

Mardi, les Braves ont fait graduer l’Albertain de 20 ans Mike Soroka. Il va lancer en soirée au Citi Field, contre les Mets de New York.

Les Braves seront en quête d’un troisième gain de suite, eux qui surprennent avec un rendement de 16-11.

En ajoutant le droitier de Calgary, Atlanta compte sur les trois plus jeunes joueurs des majeures. Le voltigeur Ronald Acuna fils a 20 ans également, un an de moins que le deuxième but Ozzie Albies.

Soroka est un choix de premier tour des Braves en 2015. L’an dernier, il a montré une fiche de 11-8 et une moyenne de 2,75 avec le Mississippi (AA). Cette année, avec Gwinnett (AAA), il a un dossier de 2-0 et une moyenne de 1,99, en quatre départs. Il a retiré 24 frappeurs au bâton et n’a permis que cinq buts sur balles.