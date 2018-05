NEW YORK — Les A’s d’Oakland et les Mariners de Seattle vont débuter la prochaine saison en disputant deux matches à Tokyo, les 20 et 21 mars 2019.

Ce sera la cinquième fois que le baseball majeur va démarrer une campagne au Japon.

Les ligues majeures ont annoncé mardi que les Athletics seront l’équipe locale lors des deux matches. Avant la courte série, les deux formations vont affronter des clubs japonais en matches préparatoires, les 17 et 18 mars.

Les A’s et les Mariners étaient aussi les adversaires la dernière fois où le baseball majeur a lancé une saison au Tokyo Dome, en 2012. Chaque équipe a alors remporté une victoire.

De plus, le baseball majeur a dévoilé qu’une tournée de joueurs étoiles allait se rendre au Japon après la présente saison, du 8 au 15 novembre. Quatre parties seront présentées au Tokyo Dome, une partie aura lieu à Hiroshima et deux autres sont prévues à Nagoya.

Le premier match opposera les étoiles du baseball majeur aux Yomiuri Giants, alors que le reste de la tournée va opposer une équipe d’étoiles du Japon aux vedettes des ligues majeures.