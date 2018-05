Rangers 8 Indians 6

Joey Gallo et Isiah Kiner-Falefa ont frappé tour à tour la longue balle en douzième manche pour permettre aux Rangers du Texas de prendre l’avance pour de bon et l’emporter 8 à 6 face aux Indians de Cleveland.

Tirant de l’arrière 6 à 2 en fin de neuvième manche, les Indians ont réussi une remontée in extremis pour créer l’égalité grâce à un grand chelem de Michael Brantley aux dépens du releveur numéro un des Rangers, Keone Kela.

Jurickson Profar a produit trois points, alors que Delino Deshields et Nomar Mazara ont frappé chacun un coup de circuit pour les Rangers du Texas.

Alex Claudio (1-1) est le lanceur gagnant grâce à trois manches sans accorder de points en relève. Nick Goody (0-2) encaisse la défaite pour avoir accordé les deux coups de circuit en douzième manche.

Rays 1 Tigers 2

Un double Leonys Martin en fin de cinquième manche a permis à James McCann de croiser le marbre pour donner une avance de 2-1 aux Tigers.

Ce fut suffisant pour permettre au lanceur partant Matt Boyd (1-2) d’obtenir sa première victoire de la saison. Boyd n’a accordé qu’un point sur sept coups sûrs en six manches. Il a retiré sept frappeurs sur des prises.

La relève des Tigers s’est chargé du reste en ne cédant qu’un coup sûr en trois manches et permettant à Shane Greene de sauvegarder (5) la victoire. Nicholas Castellanos a produit l’autre point des Tigers grâce à un double après deux retraits en fin de troisième manche.

Le partant des Rays, Chris Archer (2-2), encaisse la défaite. Il a accordé deux points sur six coups sûrs en six manches au monticule et a retiré six frappeurs au bâton.

Yankees 4 Astros 0

Les Yankees de New York ont marqué tous leurs points en neuvième, infligeant un revers de 4-0 aux Astros de Houston.

Gary Sanchez a frappé un circuit de trois points contre Ken Giles (0-1), puis Aaron Hicks a marqué sur un mauvais lancer.

Giancarlo Stanton a connu une soirée de 0 en 4, étant retiré trois fois au bâton. Sa moyenne est ,222.

Justin Verlander n’avait donné que trois simples en huit manches, retirant 14 frappeurs sur des prises. Houston avait gagné trois matches d’affilée.

David Robertson (2-1) a été le lanceur gagnant.

Royals 7 Red Sox 6

Alex Gordon a réalisé l’impossible en frappant un coup de circuit contre l’intimidant releveu numéro un des Red Sox, Craig Kimbrel, pour créer l’égalité en neuvième manche. Puis, Jorge Soler a complété le travail en 13e manche avec une longue balle qui a produit trois points aux dépens de Brian Johnson (1-1) et donné la victoire aux Royals de Kansas City 7 à 6, mardi soir.

Les Red Sox menaient 3 à 2 au pointage lorsque Gordon s’est mesuré à Kimbrel, qui tentait d’obtenir son 299e sauvetage en carrière, mais qui s’est retrouvé avec un premier cafouillage en huit tentatives.

Jon Jay avait donné les devants aux Royals une première fois en 12e manche, mais Eduardo Nunez avait ramené les deux équipes à égalité avec une claque en solo contre Kelvin Herrera (1-0) qui est tout de même crédité de la victoire.

Chris Sale a connu un autre départ solide pour les Red Sox. L’as lanceur a donné cinq coups sûrs et un seul point mérité en plus de retirer six frappeurs sur des prises en sept manches complètes au monticule.