BUFFALO, N.Y. — Les Sabres de Buffalo ont fait signer un contrat de deux ans au défenseur Casey Nelson qui lui rapportera un salaire moyen annuel de 812 500$.

L’équipe en a fait l’annonce dans un communiqué.

Âgé de 25 ans, Nelson a participé à 37 matchs avec les Sabres en 2017-2018, un sommet personnel en carrière.

À sa troisième saison dans la LNH, le défenseur de six pieds un pouce et 185 livres a obtenu trois buts et cinq mentions d’aide, avec huit minutes de punition. Il a joué pendant 18:47 en moyenne par match.

Au fil de ses trois campagnes avec les Sabres, Nelson a inscrit 12 points, dont trois buts, en 55 parties, et 20 minutes de punition

Originaire du Wisconsin, Nelson a également obtenu 32 points en 98 parties avec les Americans de Rochester dans la Ligue américaine.