SAINT-LOUIS — Carlos Martinez a cogné le premier coup de circuit de sa carrière au Baseball majeur en plus de livrer une performance efficace de sept manches et un tiers au monticule et les Cardinals de St. Louis ont difficilement battu les White Sox de Chicago 3-2 mercredi après-midi.

Du coup, les Cardinals ont signé un deuxième gain consécutif.

Martinez (3-1) a brisé l’égalité de 0-0 grâce à une claque en solo qui a parcouru la distance de 407 pieds contre Lucas Giolito (1-4) après deux retraits en sixième manche.

Au monticule, Martinez a accordé un point et cinq coups sûrs et quand il a quitté le monticule, les Cardinals détenaient une avance de 3-1.

Bud Norris a inscrit les quatre derniers retraits du match et récolté un sixième sauvetage en autant d’opportunités.

Dexter Fowler a fait produire les deux autres points des Cardinals grâce à un circuit de deux points, le 100e de sa carrière, en septième manche.

Pendant ce temps, les White Sox ont subi un quatrième revers d’affilée et ont perdu 13 de leurs 17 dernières sorties. Ils affichent un dossier de 12 matchs sous la barrière de ,500.

Giolito a donné trois points et quatre coups sûrs en six manches et un tiers. Il a réussi sept retraits au bâton et concédé deux buts sur balles. Lors de ses cinq premiers départs, il avait accordé 21 buts sur balles et enregistré 11 retraits au bâton.

Rockies 11 Cubs 2

Nolan Arenado a produit cinq points avec deux circuits et les Rockies du Colorado ont aisément disposé des Cubs de Chicago, 11-2.

Trevor Story et Chris Iannetta ont aussi frappé des longues balles pour les vainqueurs.

Arenado et Gerardo Parra ont fourni trois coups sûrs chacun. Parra a claqué deux doubles et a croisé le marbre deux fois. Il a aussi volé un but.

Les Rockies alignaient un deuxième gain de suite, après trois revers consécutifs.

Tyler Anderson (2-0) a retiré neuf frappeurs au bâton en sept manches, accordant deux points et trois coups sûrs.

Anthony Rizzo et Kris Bryant ont cogné des coups de canon pour les Cubs, battus à leurs deux dernières rencontres.

Yu Darvish (0-3) a été victime de six points, sept coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches et un tiers.