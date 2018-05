BOSTON — Mookie Betts a cogné trois circuits en solo, J.D. Martinez a ajouté une longue balle, et les Red Sox de Boston ont arraché une victorie de 5-4 aux Royals de Kansas City mercredi après-midi.

Pour le voltigeur de 25 ans, il s’agit d’un quatrième match de trois circuits en carrière, ce qui lui a permis de devancer le légendaire Ted Williams au premier rang dans l’histoire de l’équipe à ce chapitre.

Par ailleurs, selon STATS, Betts est devenu le premier joueur dans l’histoire du Baseball majeur à connaître quatre matchs avec au moins trois circuits avant son 26e anniversaire de naissance.

Betts a amorcé la quatrième manche avec une claque au champ centre, pour son neuvième circuit de la saison. Il a récidivé en cinquième avec un circuit qui s’est logé tout juste à l’intérieur du poteau de démarcation au champ gauche. Il a complété son tour du chapeau en septième manche, avec un autre coup de canon par-dessus la clôture du champ centre.

Les Red Sox, les meneurs dans la section Est de la Ligue américaine, ont signé une troisième victoire en quatre matchs et se sont relevés d’une défaite de 7-6 en 13 manches mardi soir.

Dans la défaite des Royals, Cheslor Cuthbert a frappé un circuit et Drew Butera a ajouté un double bon pour deux points.

Les Royals espéraient signer une deuxième victoire consécutive pour seulement la deuxième fois de la saison.

Danny Duffy (0-4) a concédé les cinq points des Red Sox et dix coups sûrs en six manches et deux tiers.

Drew Pomeranz (1-1), le partant des Red Sox, a lancé pendant six manches. Les trois points qu’il a accordés ont été marqués au fil des deux premières manches.

Après avoir été victime d’un premier sabotage cette saison mardi, Craig Kimbrel a retiré au bâton les trois frappeurs qu’il a affrontés en neuvième manche, pour son huitième sauvetage de la saison et le 299e de sa carrière.

Rangers 4 Indians 12

Edwin Encarnacion a claqué trois circuits et fait marquer six points, et il a été la bougie d’allumage des Indians de Cleveland dans une victoire de 12-4 face aux Rangers du Texas.

Encarnacion a claqué un circuit de trois points en première, une longue de balle de deux points en deuxième et un coup en solo en huitième manche.

Le frappeur désigné des Indians mène son équipe avec neuf circuits, malgré une moyenne au bâton de ,191.

Jason Kipnis et Francisco Lindor ont également frappé des circuits pour les Indians, qui ont connu leur meilleur match offensif de la campagne.

La claque de trois points de Kipnis en deuxième manche était sa première longue balle de la saison.

Kluber (5-1) a concédé trois circuits en solo en sept manches de travail, en route vers sa cinquième victoire d’affilée.

Le lauréat en titre du trophée Cy Young dans la Ligue américaine a inscrit six retraits au bâton et n’a donné aucun but sur balles.

Rays 2 Tigers 3 (12 manches)

JaCoby Jones a amorcé la deuxième moitié de la 12e manche avec un triple et à marqué à la suite d’un coup retenu pour un simple de John Hicks dans une victorie de 3-2 des Tigers de Detroit contre les Rays de Tampa Bay.

Hicks a déposé son coup retenu en direction du premier coussin et les Rays n’ont eu aucune chance de compléter un jeu au marbre. Le joueur de premier but Brad Miller a capté la balle et est entré en collision avec le lanceur droitier Matt Andriese (0-1).

Warwick Saupold (1-0) a obtenu trois retraits, dont deux sur des prises, et il a été crédité de la victoire. Saupold et cinq autres releveurs n’ont donné que deux coups sûrs et aucun point en six manches.

Le partant des Rays Blake Snell a été retiré de la rencontre après qu’il eut accordé le point égalisateur à la suite d’un circuit de James McCann après deux retraits en septième manche.

Snell, qui avait gagné ses quatre derniers départs, a donné cinq coups sûrs et un but sur balles, tout en obtenant quatre retraits sur des prises.

Les Rays ont eu une occasion de prendre l’avance en huitième manche alors qu’ils ont placé un coureur au deuxième coussin avec deux retraits. Toutefois, le deuxième but des Tigers Dixon Machado a sauté dans les airs pour capter la balle et étouffer la menace.