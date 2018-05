TORONTO — Kyle Lowry des Raptors ne laissait pas paraître de frustration au lendemain d’une amère défaite en prolongation, en lever de rideau de la série Cleveland – Toronto.

Il dégageait plutôt de la quiétude et une bonhomie.

«Je suis de bonne humeur, a t-il dit. Nous rejouons quand même bientôt. Nous aurons la chance de nous reprendre.»

Les joueurs de Dwane Casey insistent pour dire que l’atmosphère est différente des deux années précédentes, où leurs tombeurs en série ont été les Cavaliers.

L’an dernier, les Cavaliers ont humilié les Raptors en les balayant en deuxième ronde.

Le match numéro 2 sera présenté jeudi au Air Canada Centre, à 18h00.

Lors d’une séance de vidéo mercredi matin, au Biosteel Centre, les erreurs de la veille ont été bien évidentes.

«Nous aurions dû gagner, a dit DeMar DeRozan. Le sentiment (mercredi) était plus de l’impatience avant de pouvoir se faire pardonner. Nous restons toujours aussi confiants.»

Les Raptors ont eu bien des chances de l’emporter à la toute fin. Dans les quatre dernières secondes, DeRozan, Jonas Valanciunas et C.J. Miles ont raté un total de quatre tirs de très près.

Fred VanVleet a raté ce qui aurait été un tir de trois points à la fin du quatrième quart, et de nouveau en prolongation. La victoire était au bout de ses doigts à chaque fois.

«DeMar a pris la bonne décision en lui refilant le ballon. La défense se refermait sur lui il et il a repéré Fred, a dit Casey, en parlant du jeu à la toute fin. Dans un match soldé par un seul point, c’est facile de pointer tel ou tel tir mais en général, nous avons fait les bons choix.»

Depuis le début des séries, VanVleet ne disputait qu’un deuxième match avec une charge de travail notable. Il s’est blessé à l’épaule lors du dernier match des siens en saison régulière.

«C’est endolori, a reconnu VanVleet. Il y aura des chutes et des contacts, mais je ne suis pas inquiet. J’aurai d’autres traitements, et je voudrai aussi prendre le plus de repos possible.»

Les matches 3 et 4 auront lieu samedi et lundi, à Cleveland. En séries, les Raptors ont une fiche globale de 0-5 au Quicken Loans Arena.