MINNEAPOLIS — Fernando Romero a blanchi les Blue Jays jusqu’en sixième à son premier départ dans les grandes ligues, mercredi, aidant les Twins du Minnesota à l’emporter 4-0 aux dépens de Toronto.

Romero (1-0) a retiré cinq frappeurs au bâton en cinq manches et deux tiers, accordant trois simples, un double et trois buts sur balles.

«Je suis là, je suis à l’aise et je suis prêt à batailler», a dit le Dominicain de 23 ans.

«Il a un répertoire très dynamique, a dit le gérant des Twins, Paul Molitor. Il a mis bien des frappeurs hors d’équilibre.»

«Il était très confiant dans son approche vis-à-vis différents frappeurs, a ajouté le receveur du Minnesota, Jason Castro. C’est un très bon signe.»

Quatre releveurs ont continué de museler les Jays, ne donnant que deux simples.

Fernando Rodney a livré une neuvième manche sans histoire: Kevin Pillar retiré sur élan, puis Russell Martin et Kendrys Morales sur des roulants.

Eddie Rosario a cogné un circuit pour les Twins, qui avaient perdu leurs trois derniers matches. Les Twins ont une fiche de 10-16, mais ils jouent pour ,500 au Target Field (7-7).

Marcus Stroman (0-4) a permis deux points, six coups sûrs et un but sur balles en sept manches, sa plus longue sortie de la saison. Il a retiré cinq frappeurs sur des prises.

Le gérant des Blue Jays John Gibbons a été expulsé en troisième, mécontent qu’on ait jugé que Teoscar Hernandez n’avait pas retenu son élan sur une troisième prise. La séquence a mené à un double jeu mettant fin à la manche, Aledmys Diaz étant retiré en tentative de vol, au deuxième coussin.

Curtis Granderson a conclu la série au Minnesota 0 en 9, dont sept retraits au bâton. Les Blue Jays avaient gagné trois matches de suite.

Le club torontois va disputer un programme double à Cleveland jeudi. Les lanceurs partants du premier match seront Jaime Garcia et Carlos Carrasco. Les clubs n’ont pas encore annoncé leurs choix pour le deuxième match.