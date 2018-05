NEW YORK — Selon une source au fait du dossier, le Baseball majeur a l’intention d’annoncer la tenue de deux rencontres de saison régulière entre les Yankees de New York et les Red Sox de Boston au Stade olympique de Londres, en juin 2019.

Cette personne a requis l’anonymat auprès de l’Associated Press puisqu’elle n’était pas autorisée à commenter publiquement ce dossier.

Les deux rencontres auront lieu les 29 et 30 juin. Il s’agira des premiers matchs de saison régulière disputés par la MLB en Europe. Les Red Sox seront l’équipe hôtesse de ces deux duels.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a prévu une conférence de presse mardi prochain en compagnie du commissaire Rob Manfred, sans en préciser le sujet.