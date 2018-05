SUNRISE, Fla. — Bill Torrey, le premier directeur général des Islanders de New York et l’homme qui a construit de toutes pièces leur dynastie du début des années 1980, est décédé. Il était âgé de 83 ans.

Les Panthers de la Floride, pour lesquels Torrey travaillait depuis leur arrivée dans la LNH en 1993, ont annoncé la nouvelle dans un communiqué jeudi après-midi.

La cause du décès n’a pas été précisée, et rien ne semblait laisser croire qu’il était aux prises avec des problèmes de santé.

Intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1995, Torrey, qui a vu le jour à Montréal le 23 juin 1934, se trouvait à son bureau avec les Panthers plus tôt cette semaine.

Il était un conseiller du directeur général Dale Tallon et le gouverneur adjoint de l’équipe.

Tallon a dit avoir le coeur brisé à la suite de l’annonce de la nouvelle.

«Bill a été un géant de notre sport. Il a été l’architecte d’une dynastie, un membre du Temple de la renommée et plus important encore, un homme de famille engagé. Il a été un mentor et un ami cher, qui a joué un rôle-clé pour m’attirer dans le sud de la Floride et travailler à ses côtés. Il était un homme merveilleux qui n’a jamais perdu sa passion pour le hockey et qui adorait se retrouver à l’aréna. Je suis fier d’avoir travaillé avec lui et je serai toujours reconnaissant pour son soutien et son amitié. Il a été une légende et un membre original des Panthers.»

Torrey laisse dans le deuil quatre fils, un frère, une soeur et dix petits-enfants.