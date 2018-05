QUÉBEC — L’Assemblée nationale a honoré, jeudi, les athlètes et entraîneurs d’ici qui ont pris part aux Jeux olympiques et paralympiques de Pyeongchang en hiver dernier, montrant ainsi «ce que les Québécois et Québécoises peuvent accomplir de grand».

Parmi eux, il y avait entre autres les médaillés Mikaël Kingsbury, en ski acrobatique, Laurie Blouin, en snowboard slopestyle, et Dominic Larocque, en para-hockey sur glace.

La délégation d’athlètes a été présentée à l’Assemblée avant la période de questions, sous les applaudissements des députés. Une cérémonie a eu lieu plus tard au Conseil législatif en présence des proches notamment.

Dans son discours, le premier ministre Philippe Couillard a rappelé que 18 des 27 médailles canadiennes ont été décrochées par des Québécois. Derrière ces athlètes qui «nous ont fait rêver», il y aussi des familles, des bénévoles, des entraîneurs, bref, un travail collectif, a-t-il affirmé en Chambre.

«Il y a une belle leçon à tirer: quand les générations s’allient, les limites s’envolent», a imagé M. Couillard.

Le chef de l’opposition officielle, Jean-François Lisée, a souligné que si le Québec avait concouru avec sa propre délégation à Pyeongchang, il aurait été au 12e rang pour le nombre de médailles remportées, devant l’Italie, le Royaume-Uni et rien de moins que la Chine.

«Vous nous avez fait sursauter, crier, coucher tard ou lever tôt, vous nous avez fait vivre beaucoup d’émotions, pleurer à l’occasion, et pour moi, c’est le prolongement de ce qu’il y a de mieux dans la personne, c’est-à-dire d’aller au bout d’elle-même», a déclaré au cours de la cérémonie la vice-chef du Parti québécois, Véronique Hivon, qui a confié être une spectatrice assidue des Olympiques.

«Vous montrez ce que les Québécois et Québécoises peuvent accomplir de grand», a-t-elle conclu.

Au total, 59 athlètes et 17 entraîneurs du Québec étaient de la délégation canadienne aux Jeux de Pyeongchang.