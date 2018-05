KANSAS CITY, Mo. — Lucas Duda a cogné trois coups sûrs et produit quatre points, les Royals de Kansas City ont totalisé trois longues balles et les Tigers de Detroit ont éventuellement baissé pavillon 10-6, jeudi, en lever de rideau de cette série de quatre rencontres.

Salvador Perez, Jorge Soler et Alex Gordon ont tous étiré les bras pour les Royals, qui ont retrouvé discrètement leur aplomb en attaque après un début de saison catastrophique.

Tous les frappeurs des Royals ont réussi au moins un coup sûr sauf Cheslor Cuthbert, et sa claque a abouti à quelques pieds de la clôture du champ extérieur en septième manche.

Les Royals ont cogné 13 coups sûrs contre Mike Fiers et les releveurs des Tigers. Le releveur Chad Bell (0-1) a accordé cinq points et cinq coups sûrs en seulement une manche et deux tiers de travail.

Eric Skoglund n’a guère été mieux sur le monticule pour les Royals, mais Kyle McCarthy (3-0) s’est sorti d’un bourbier en sixième manche avant d’être intraitable en septième pour signer la victoire en relève.

Nick Castellanos a frappé un circuit et trois coups sûrs pour les Tigers, tandis que leur frappeur de choix Miguel Cabrera a dû quitter la partie en sixième en raison d’une élongation aux muscles ischio-jambiers. On ignore pour l’instant la gravité de la blessure.

Yankees 6 Astros 5

Aroldis Chapman a fait fendre l’air au joueur par excellence de la Ligue américaine Jose Altuve alors qu’il y avait deux coureurs sur les sentiers pour mettre un terme à la rencontre, et les Yankees de New York ont bénéficié du coup sûr opportun de la recrue Gleyber Torres au cours d’une remontée de trois points en neuvième manche pour venir à bout des Astros de Houston 6-5.

Les Yankees ont remporté un match fou pour enlever les honneurs de trois des quatre rencontres contre l’équipe qui les avait battus en sept parties lors de la série de championnat de la Ligue américaine en octobre dernier. Le spécialiste des fins de match des Astros, Ken Giles, qui s’était frappé au visage après une mauvaise sortie plus tôt pendant la série, n’a pas lancé pendant la plus récente remontée de la formation new-yorkaise.

Les Yankees menaient 3-0 jusqu’en septième, puis ils ont tiré de l’arrière 5-3 jusqu’en début de neuvième, avant qu’une erreur de leur receveur sur une troisième prise n’ouvre la porte aux Astros.

Le frappeur suppléant Evan Gattis a fendu l’air à la suite d’un mauvais tir de Chapman qui n’a pu être maîtrisé par Gary Sanchez, et George Springer a enchaîné avec un simple.

Altuve a toutefois été retiré sur trois prises, procurant un septième sauvetage à Chapman cette saison.

Chasen Shreve (1-0) a obtenu les deux derniers retraits de la huitième manche pour mériter la victoire, tandis que Will Harris (1-2) subissait la défaite.