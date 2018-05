FRISCO, Texas — Les Stars de Dallas ont fait de Jim Montgomery le deuxième entraîneur-chef en trois ans à passer directement des rangs universitaires jusqu’à la LNH.

Présenté aux médias vendredi, Montgomery est devenu le troisième entraîneur-chef de l’équipe depuis l’arrivée de Jim Nill à titre de directeur général des Stars il y a cinq ans.

Il succède à Ken Hitchcock, qui a pris sa retraite à l’issue de la dernière saison mais qui demeure associé à l’équipe à titre de conseiller spécial.

Hitchcock était le pilote des Stars lors de leur seule conquête de la coupe Stanley, en 1999. Toutefois, les Stars ont raté les séries éliminatoires lors de huit des dix dernières saisons, dont cette année.

«Jim a connu du succès à tous les niveaux au fil de sa carrière d’entraîneur-chef et établi une culture unique autour de toutes les équipes qu’il a dirigées, a déclaré Nill. Il a créé un niveau d’excellence en bâtissant de la confiance avec ses joueurs tout en mettant en place un système qui permet à ses équipes d’être compétitives saison après saison.»

Âgé de 48 ans et natif de Montréal, Montgomery a affiché un dossier de 125-57-26 lors des cinq dernières années à la barre de l’équipe de l’Université de Denver, incluant un championnat national en 2016-2017. Ce dossier lui confère le deuxième rang parmi tous les entraîneurs au niveau universitaire pendant cette période de temps.

Avant son séjour avec l’Université de Denver, Montgomery a passé trois saisons à titre d’entraîneur-chef et directeur général des Fighting Saints de Dubuque de la United States Hockey League (USHL) entre 2010 et 2013. Durant ces trois campagnes, Montgomery a présenté une fiche de 118-45-21 et a mené son équipe à deux titres de la coupe Clark, en 2011 et en 2013.

En tant que joueur, il a fait partie de l’équipe de l’Université du Maine qui a remporté le titre national en 1993.

Entre 1993 et 2002, Montgomery a également récolté neuf buts et 34 points en 122 matchs dans la Ligue nationale de hockey avec les Blues de St. Louis, le Canadien de Montréal, les Flyers de Philadelphie, les Sharks de San Jose et les Stars. Il a par ailleurs amassé 493 points, dont 165 buts, en 451 parties dans la Ligue américaine de hockey.

Issu de l’Université de North Dakota, Dave Hakstol a mené les Flyers de Philadelphie en séries éliminatoires lors de deux de ses trois saisons à la tête de l’équipe.