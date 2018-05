TOKYO — Ichiro Suzuki dit qu’il n’a pas pris sa retraite, mais sa transition vers la direction des Mariners de Seattle est vue par plusieurs au Japon comme le début d’un long «sayonara» envers l’athlète perçu comme un trésor national.

Le baseballeur a été le point de mire des émissions de télévision, des bulletins de nouvelles et des réseaux sociaux, vendredi. Les chaînes nationales ont présenté des images d’archives de son passage avec les Orix Blue Wave — son équipe avant de se joindre aux Mariners, en 2001 — ainsi que retransmis sa conférence de presse en direct de Seattle, au cours de laquelle il a expliqué sa décision.

«J’étais très ému», a déclaré son père, Nobuyuki Suzuki, sur les ondes de TV Asahi. Son père est célèbre pour avoir inculqué les rudiments du baseball à son fils, les bases un peu noyées par la puissance qui prédomine aux États-Unis.

Sur Twitter, les Japonais ont souvent fait référence à Ichiro vendredi comme un «scientifique du baseball». Un usager l’a même qualifié «de modèle du petit jeu», où un joueur sacrifie de la puissance pour faire contact, voler un but ou exécuter un court et frappe.

«Il est comme un joueur du début du 20e siècle, a déclaré l’auteur américain Robert Whiting au cours d’un entretien avec l’Associated Press. Je ne veux pas dire qu’il l’un des derniers de sa race, mais il est très rare de nos jours pour un joueur des Majeures de connaître du succès comme il l’a fait. Il avait de la puissance, mais il a décidé de ne pas l’utiliser.»

Peu en savent davantage à propos du baseball japonais — ou sur Ichiro — que Whiting. Il a passé la majeure partie de sa vie au Japon et a écrit plusieurs livres, dont «The Meaning of Ichiro» et «You Gotta Have Wa», qui se servent du baseball pour expliquer la culture japonaise.

«Ichiro a donné ses lettres de noblesse au baseball japonais, explique Whiting. Il a prouvé que les baseballeurs japonais pouvaient exceller dans le Baseball majeur.»

Whiting, qui s’est rendu au Japon en 1962, affirme qu’Ichiro n’était pas très connu là-bas avant qu’il ne déménage à Seattle. Les rencontres des Orix Blue Wave étaient rarement présentées à la télévision, qui aimait mieux montrer les Yomiuri Giants ou les Hanshin Tigers, deux équipes plus populaires.

«Quand il passe à Seattle en 2001, soudainement, toutes ses parties sont retransmises par la NHK (la chaîne publique nationale). Tout le Japon voulait voir comment il allait s’en tirer.»

Il ne s’en est pas trop mal tiré. Il a participé à 10 matchs des étoiles, a conservé une moyenne offensive de ,311 et a frappé 3089 coups sûrs après les 1278 récoltés au Japon. Il est l’un des meilleurs frappeurs de l’histoire — souvent comparé à Pete Rose — et deviendra le premier Japonais élu au Temple de la renommée.

Cette décision d’Ichiro survient au moment où son compatriote Shohei Ohtani est devenu la coqueluche du Japon, où tous les macths des Angels de Los Angeles sont maintenant télédiffusées et analysées.

Le fait qu’il n’ait pas mis une croix définitive sur sa carrière laisse entrevoir qu’il puisse participer à la série de deux rencontres que se livreront les Mariners et les Athletics d’Oakland en mars prochain, au Tokyo Dome.

«C’est peut-être la raison pour laquelle il n’a pas encore annoncé officiellement sa retraite, suggère Whiting. S’il jouait pour les Mariners l’an prochain, ces rencontres attireraient des foules record et seraient largement suivies à la télévision. Ensuite, il pourrait officiellement mettre un terme à sa carrière.»