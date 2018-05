TORONTO — Au lendemain d’une cinglante défaite de 128-110 aux mains des Cavaliers de Cleveland jeudi soir, Fred VanVleet a déclaré que rien n’avait changé pour lui ou pour ses coéquipiers des Raptors de Toronto.

La formation torontoise accuse un recul de 0-2 dans sa série demi-finale de l’Association Est, et a perdu l’avantage du terrain alors que la série 4 de 7 se déplace vers Cleveland pour les troisième et quatrième matchs, samedi et lundi.

Selon VanVleet, si quelques tirs de plus avaient pénétré dans le panier lors du premier match, que les Raptors ont perdu 113-112 en prolongation, l’issue de la série pourrait être différent.

VanVleet a ajouté que toute l’énergie des Raptors sera axée vers la quête d’une victoire à Cleveland lors des deux prochaines rencontres.