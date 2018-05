LOS ANGELES — Gennady Golovkin a passé plusieurs mois à se préparer en vue de ce week-end. Il comptait le passer sous les néons de Las Vegas et de prouver sa suprématie chez les poids moyens dans un lucratif combat contre Saul «Canelo» Alvarez.

À la place, Golovkin se retrouve dans le sud de la Californie, où il ne touchera qu’une fraction de la bourse escomptée pour y affronter un vétéran qui n’a rien à perdre.

Ce n’est assurément pas le Cinco de Mayo que Golovkin (37-0-1, 33 K.-O.) avait en tête.

Le Kazakh est toujours déterminé à tirer le meilleur parti de ce week-end, alors qu’il fera face à Vanes Martirosyan (36-3-1, 21 K.-O.). S’il gagne ce duel, il égalera la marque de 20 défenses de titre consécutives chez les poids moyens, établie par Bernard Hopkins.

«Je voulais me battre, je ne voulais pas faire l’impasse sur cette date, a déclaré Golovkin. Ce n’est pas ma faute si mon premier adversaire ne pouvait pas se battre. Je ne voulais pas perdre mon temps. Je veux me battre le plus souvent possible. Je ne pense pas vraiment au côté affaires de ma carrière.»

Le premier week-end de mai est traditionnellement un gros week-end de boxe et Golovkin prévoyait de faire tout un événement de son affrontement contre Alvarez. Leur duel de septembre dernier s’est soldé par un nul controversé, mais compétitif. Plusieurs croyaient que Golovkin en avait fait assez pour battre quiconque au pointage, sauf peut-être le populaire champion mexicain.

Un combat revanche semblait inévitable et il aurait pu être le combat de l’année. Jusqu’à ce que Canelo échoue un test antidopage, en février.

La Commission athlétique du Nevada a finalement imposé une suspension de six mois au Mexicain le mois dernier, et le gala a bien failli être annulé. Mais Golovkin ne voulait pas attendre davantage. Pas à 36 ans, et surtout pas après n’avoir livré qu’un combat au cours des 14 derniers mois.

Le clan Golovkin a ainsi changé son plan de match pour cet adversaire de remplacement qu’il affrontera finalement sur le ring extérieur du StubHub Center. Après avoir eu du mal à trouver un adversaire, Golovkin a choisi Martirosyan, l’ex-olympien américain qui compte sur un fort appui parmi la diaspora arménienne établie dans le sud de la Californie.

L’Américain ne s’est toutefois pas battu depuis mai 2016, après que plusieurs affrontements potentiels soient tombés à l’eau. Malgré une fiche de 4-3-1 seulement à ses huit dernières sorties, Martirosyan se considère reposé et se dit prêt à surprendre le monde de la boxe.

«J’étais affamé et ne cessais de m’entraîner. Puis, cette occasion s’est offerte, a dit Martirosyan. C’est comme d’attendre avec un billet de loterie en main. J’étais tellement heureux quand j’ai reçu cet appel. Je me suis morfondu au cours des deux dernières années, me demandant ce que j’avais bien pu faire pour mériter pareil sort. Ce combat est tout ce dont j’ai toujours rêvé et j’ai bien hâte de le prouver au reste du monde.»

Mais comme rien n’est simple dans le monde de la boxe, ce combat pourrait mettre Golovkin dans le pétrin.

L’International Boxing Federation (IBF) a agi de façon bien curieuse en refusant de sanctionner ce combat face à Martirosyan, si bien que cette ceinture ne sera pas en jeu. Elle a d’ailleurs menacé Golovkin de lui retirer son titre s’il n’affrontait pas son adversaire obligatoire — Sergey Derevyanchenko, un Ukrainien de 32 ans qui ne compte que 12 combats professionnels — d’ici le début août.

Ce combat a bien peu de chances de se matérialiser, puisque la suspension d’Alvarez viendra à échéance à temps pour une revanche éventuelle en septembre. Bien que Golovkin ait sévèrement critiqué Alvarez, les deux vedettes ont toujours besoin l’une de l’autre si elles veulent organiser le combat le plus payant de leur carrière.

Golovkin tente depuis des années de détenir les quatre ceintures. Il est le champion de l’IBF, de la World Boxing Association (WBA) et du World Boxing Council (WBC) depuis 2015. L’Anglais Billy Joe Saunders détient la seule ceinture, celle de la World Boxing Organization (WBO), qui échappe à Golovkin. Il a de nombreuses fois refusé les invitations du Kazakh.

Maintenant que Saunders semble plus chaud à l’idée de l’affronter, Golovkin pourrait perdre la ceinture de l’IBF simplement parce qu’il a souhaité demeurer actif en attendant d’affronter Alvarez. Bien que cette situation l’ennuie, il a décidé de maintenir le cap et d’affronter Martirosyan.

«Il a 36 ans. En raison de la politique dans le monde de la boxe et des refus répétés de Saunders, il sait qu’il ne pourra peut-être jamais unifier les titres, a déclaré son promoteur, Tom Loeffler. Mais pour l’instant, il sait qu’il aura un dur travail à accomplir samedi et que tout le reste peut en dépendre.»