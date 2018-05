CHARLOTTE, N.C. — Peter Malnati a augmenté son niveau de jeu d’un cran lors des trois derniers trous de la deuxième ronde, vendredi, en route vers un pointage de 68 (moins-3) qui lui a permis de se forger une avance d’un coup en tête du Championnat Wells Fargo.

Malnati a réussi deux oiselets consécutifs et terminé avec une normale qui avait pratiquement des allures d’oiselet. Son coup d’approche a atterri quelques pouces seulement au-delà d’une fosse de sable, sur la frise du vert, et il a enchaîné avec un coup roulé de six pieds pour conclure sa ronde.

Jason Day (67) et la recrue Aaron Wise (68) sont à un coup derrière, à moins-6 (136) au cumulatif.

L’Anglais Paul Casey (68) et le Sud-Africain Charl Schwartzel (67) accusent un déficit d’un coup supplémentaire.

L’Américain Johnson Wagner, qui est membre à Quail Hollow, est seul en sixième position à moins-4, après avoir joué 71.

Tiger Woods et Rory McIlroy ont franchi le seuil de qualifications pour les rondes du week-end, mais de justesse. Woods a réalisé son seul oiselet de la ronde sur le dernier vert, pour un score de 73, ce qui lui a permis de demeurer dans la course au titre à Quail Hollow pour la première fois depuis 2009. Il est à plus-2 (144) au cumulatif, en compagnie de McIlroy (76).

Les deux golfeurs vedettes sont à égalité avec Adam Hadwin (71), d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, Mackenzie Hughes (73), de Dundas, en Ontario, et Corey Conners (69), de Listowel, en Ontario.

Ben Silverman, de Thornhill, en Ontario, et Nick Taylor, d’Abbotsford, n’ont pas eu autant de chance et ont été éliminés.