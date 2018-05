THE WOODLANDS, Texas — Bernhard Langer a réalisé sa meilleure ronde en plus de deux ans sur le circuit des Champions, vendredi, lorsqu’il a établi un record de parcours au Woodlands Country Club en jouant 63 (moins-9) pour se forger une avance de trois coups en tête du Tournoi sur invitations Insperity.

Le golfeur âgé de 60 ans, qui est à la recherche de sa première victoire de l’année après avoir signé sept triomphes en 2017, a réussi des oiselets sur ses deux premiers trous et a effectué le virage à 32. Il a ajouté des oiselets sur cinq de ses sept trous suivants pour se retrouver à moins-9, et larguer du même coup la plupart de ses poursuivants.

L’Allemand a gagné le tournoi présenté dans la région de Houston en 2007, et il s’agissait de la première de ses 36 victoires en carrière sur le circuit réservé aux golfeurs âgés de 50 ans ou plus. Il a défendu son titre avec succès en 2008, alors que le tournoi était présenté pour la première fois aux Woodlands, et gagné de nouveau en 2014.

Il s’agissait de sa meilleure ronde depuis celle de 62 (moins-10) à la Classique Chubb de 2016, qu’il a éventuellement remportée.

Scott Dunlap et Jeff Maggert ont chacun remis des cartes de 66 pour se retrouver à trois coups de Langer. Le champion en titre John Daly s’est contenté d’une ronde de 72.

Stephen Ames, de Calgary, a complété le parcours en 75 coups.