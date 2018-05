CINCINNATI — Eugenio Suarez a cogné un circuit de trois points, poursuivant ainsi sur sa lancée depuis son retour au jeu à la suite d’une fracture à un pouce, Sal Romano a réussi un autre jeu spectaculaire au monticule et les Reds de Cincinnati ont pris la mesure des Marlins de Miami 4-1, vendredi soir.

Les Reds ont mis un terme à leur série de trois défaites et porté leur fiche à 8-24, leur pire depuis la Grande Dépression.

Suarez a claqué sa longue balle au balcon supérieur du champ gauche en première manche aux dépens de Wei-Yin Chen (1-1), qui n’a passé que quatre manches sur la butte à son deuxième départ de la saison. Adam Duvall a enchaîné avec un autre circuit.

En huit matchs depuis son retour au jeu, Suarez a frappé 10 coups sûrs en 29 présences au bâton, avec trois doubles, deux longues balles et 13 points produits. Il est 10-en-20 avec des coureurs en position de marquer.

Romano (2-3) a vécu une frousse à son deuxième départ consécutif au Great American Ball Park. Il s’est servi de sa main avec laquelle il lance pour capter le puissant roulant de Chen en troisième manche. Un thérapeute lui a rendu visite au monticule, et Romano a effectué un lancer d’échauffement avant de reprendre ses activités.

Raisel Iglesias a lancé en neuvième et récolté son quatrième sauvetage en cinq opportunités.

Phillies 3 Nationals 7

Bryce Harper a frappé deux circuits et les Nationals de Washington ont disposé des Phillies de Philadelphie 7-3, vendredi soir, en route vers leur sixième victoire d’affilée.

Harper a entamé la rencontre pour les Nationals en expédiant la balle rapide de Nick Pivetta (1-2) dans les gradins au champ opposé, pour sa 11e longue balle de la saison. Puis, avec un coureur au premier coussin en troisième manche, il a claqué l’offrande de Pivetta à 473 pieds du marbre, en plein champ centre.

Matt Adams a ajouté un circuit de deux points pour les Nationals, il a effectué un attrapé spectaculaire à la clôture pour priver Maikel Franco d’un coup sûr de plus d’un but.

Le match a été retardé pendant 39 minutes par la pluie en fin de quatrième.

Gio Gonzalez (4-2) a été irréprochable en cinq manches au monticule, limitant l’adversaire à deux coups sûrs et totalisant cinq retraits au bâton.

Carlos Santana et Maikel Franco ont réussi deux longues balles consécutives en sixième pour les Phillies.

Giants 9 Braves 4

Jose Bautista a frappé un double à sa première présence à la plaque cette saison, mais les Giants de San Francisco ont freiné à cinq la série de victoires des Braves d’Atlanta en l’emportant 9-4.

Freddie Freeman a donné les devants 2-0 aux Braves avec une claque de deux points en première manche, puis Bautista a enchaîné avec un double à la clôture, entraînant l’hystérie parmi les 41 807 spectateurs réunis vendredi soir pour encourager les ‘Baby Braves’ à la suite d’un époustouflant voyage sur la route. Ce fut leur meilleure foule depuis l’ouverture de leur nouveau stade, l’an dernier.

Les Giants se sont toutefois assurés de la faire taire par la suite.

Gregor Blanco a cogné un triple de deux points au cours d’une poussée de six points en deuxième manche contre Mike Foltynewicz (2-2), et Chris Stratton a muselé l’attaque des Braves pendant six manches.

Stratton (3-2) a accordé six coups sûrs, trois points et deux buts sur balles, en plus d’avoir retiré six frappeurs sur des prises. Il a été relativement efficace contre les Braves, qui ont commencé la soirée au premier rang de la section Est de la Ligue nationale et qui dominaient les Ligues majeures au chapitre de la puissance au bâton.