NEW YORK — Miguel Andujar a frappé un simple d’un point après deux retraits en neuvième manche et les Yankees de New York ont défait les Indians de Cleveland 7-6, vendredi, même s’ils ont gaspillé deux avances tard dans le match.

Les Yankees ont gagné 13 de leurs 14 derniers matchs.

Âgé de 21 ans, Gleyber Torres est devenu le plus jeune joueur des Yankees depuis 1969 à frapper un circuit.

Aaron Judge a aussi cogné un circuit, ainsi qu’un double. Il a également soutiré un but sur balles avec les buts remplis en huitième, ce qui donnait les devants 6-5 aux Yankees. Les Indians ont répliqué en neuvième en marquant un point sur le deuxième mauvais lancer d’Aroldis Chapman (1-0) dans la manche.

Giancarlo Stanton a commencé la fin de la neuvième manche en claquant un double contre Alexi Ogando (0-1), qui a ensuite été remplacé par Cody Allen. Avec deux retraits et des coureurs aux deuxième et troisième coussins, Andujar a frappé la balle en lieu sûr au champ centre-droit.

Les Indians avaient effacé un retard de 5-0 en huitième manche.

Red Sox 5 Rangers 1

Mookie Betts a cogné un 13e circuit cette saison, un sommet dans les Ligues majeures, et Rick Porcello a inscrit une cinquième victoire, alors qu’ils ont aidé les Red Sox de Boston à vaincre les Rangers du Texas 5-1.

Betts a frappé cinq circuits à ses trois derniers matchs.

Rafael Devers a claqué deux des quatre circuits en solo réussis par les Red Sox aux dépens de Bartolo Colon (1-1). J.D. Martinez a aussi sorti son canon pour les Red Sox, dont la fiche de 23-9 est la meilleure des Majeures.

De son côté, Nomar Mazara a frappé un circuit dans un quatrième match d’affilée pour les Rangers. Toutefois, c’est tout ce que Porcello (5-0) a donné aux locaux.