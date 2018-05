MONTERREY, Mexique — Walker Buehler et trois releveurs ont uni leurs efforts et réussi le 23e match sans point ni coup de l’histoire des Dodgers de Los Angeles dans une victoire de 4-0 face aux Padres de San Diego, vendredi, lors d’un match disputé à Monterrey, au Mexique.

Le dernier match des Ligues majeures présenté au Mexique remontait à 1999 et l’attente en aura valu la peine, alors que les spectateurs ont assisté au premier match sans point ni coup sûr des grandes ligues réussi ailleurs qu’aux États-Unis et au Canada. Il s’agit aussi du 12e match sans point ni coup sûr dans l’histoire des Ligues majeures impliquant plus d’un lanceur.

À son troisième départ en carrière, Buehler (2-0) a oeuvré pendant six manches. Il a retiré huit frappeurs sur des prises, mais a donné trois buts sur balles tout en effectuant 93 tirs.

Tony Cingrani a accordé deux buts sur balles en septième et Timi Garcia a été parfait en huitième. Adam Liberatore a aussi retiré les frappeurs des Padres dans l’ordre en neuvième, dont Franchy Cordero sur des prises pour mettre fin à la rencontre.

Il s’agit du deuxième match sans point ni coup sûr cette saison à travers le Baseball majeur. Sean Manaea, des Athletics d’Oakland, a accompli l’exploit le 21 avril face aux Red Sox de Boston.

Chris Taylor et Enrique Hernandez ont frappé des circuits en deuxième manche pour les Dodgers aux dépens de Joey Lucchesi (3-2).