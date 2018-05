LAS VEGAS — Alex Tuch a inscrit deux buts, Marc-André Fleury a repoussé 27 lancers et les Golden Knights de Vegas résisté à la tentative de remontée des Sharks de San Jose pour finalement l’emporter 5-3, vendredi, dans le cinquième match de leur série demi-finale de l’Association de l’Ouest.

Les Golden Knights mènent la série 3-2 et tenteront de poursuivre leur saison inaugurale de rêve en se qualifiant pour la finale de l’Ouest, dimanche, à San Jose.

Jonathan Marchessault a récolté un but et une aide, tandis que James Neal et Erik Haula ont aussi touché la cible pour les Golden Knights, qui menaient 4-0 avant de voir les Sharks donner signe de vie.

Kevin Labanc, Tomas Hertl et Mikkel Boedker ont marqué pour les Sharks dans un intervalle de 6:09 en troisième période, mais Marchessault a cassé les reins de visiteurs en marquant dans un filet désert avec 1:21 à écouler.

Logan Couture a accumulé trois aides pour les Sharks, mais il a semblé se blesser à une jambe tard en troisième période.

Martin Jones a accordé quatre buts sur 31 lancers devant le filet des Sharks. Il a été remplacé par Aaron Dell après le deuxième but de Tuch à 8:36 du dernier tiers. Dell a été parfait contre sept tirs.

Fleury a été la vedette du match pendant de longs moments, sortant notamment la mitaine devant Boedker en première période, puis se servant d’une jambière pour frustrer Hertl tôt en troisième période.

Les Golden Knights avaient peut-être manqué un peu d’énergie lors du quatrième match, à San Jose. Cette fois, ils ont eu des allures de l’équipe qui avait gagné le premier match par le score de 7-0. Ils ont donné le ton à la rencontre en dominant les Sharks 15-7 au chapitre des tirs en première période.

Neal s’est assuré que les Golden Knights rentrent au vestiaire avec le sens du devoir accompli, battant Jones avec trois secondes à écouler au cadran.

Tuch a creusé l’écart après 4:52 de jeu en deuxième période en avantage numérique. Il a profité d’un retour après un lancer de Reilly Smith.

Jones a mal paru sur le troisième but des locaux à 8:59 du deuxième vingt. Haula a décoché un tir du coin de la patinoire, mais la rondelle est passée à travers Jones avant de franchir la ligne des buts.

On croyait que Tuch avait porté le coup de grâce à 8:36 du dernier tiers en mettant fin à la soirée de travail de Jones, mais les Sharks ont montré les dents par la suite.

Labanc a surpris Fleury du côté de la mitaine en avantage numérique à 9:35. Moins de deux minutes plus tard, Hertl s’est retrouvé au bon endroit au bon moment pour marquer son sixième but des séries.

Puis, avec un peu plus de quatre minutes à faire, Boedker a profité d’une rondelle libre pour ramener les Sharks à un but de leurs rivaux. Les Sharks ont toutefois été incapables de compléter la remontée.