NEW YORK — Brett Gardner a produit deux points et les Yankees de New York ont mérité un cinquième gain de suite, samedi, battant les Indians de Cleveland 5 à 2.

Gardner a frappé un ballon sacrifice et un simple d’un point pour les Yankees, battus une seule fois à leurs 15 dernières rencontres.

Austin Romine a soutiré une quatrième balle avec les buts remplis. Les Yankees ont aussi marqué deux fois sur une erreur de l’arrêt-court Francisco Lindor.

Sonny Gray (2-2) a espacé deux points et quatre coups sûrs en six manches. Il a retiré sept frappeurs au bâton et a permis deux buts sur balles.

Chad Green a obtenu six retraits, puis David Robertson a mérité le sauvetage. Les Yankees sont invaincus à leurs huit derniers matches à la maison.

Lindor a cogné une huitième longue balle pour les Indians, qui ont perdu trois de leurs quatre derniers matches.

Trevor Bauer (2-3) a donné quatre points, deux coups sûrs et trois buts sur balles en six manches.