DOVER, Del. — Justin Allgaier a repoussé l’attaque de son coéquipier Elliott Sadler dans la dernière ligne droite vers le fil d’arrivée et remporté l’épreuve de la série Xfinity présentée sur le Dover International Speedway, samedi.

Sadler a profité de la présence de retardataires en piste pour lancer une attaque aux dépens d’Allgaier, et il s’est retrouvé pratiquement à sa hauteur. Les deux voitures Chevrolet se sont même touchées, faisant brièvement valser Allgaier, mais ce dernier s’est accroché et l’a emporté.

Il est le 10e vainqueur différent d’une épreuve de la série Xfinity en autant de courses cette saison. En comparaison, 13 pilotes différents avaient savouré une victoire dans cette série l’an dernier.

Allgaier a obtenu du même coup une prime de 100 000 $US du commanditaire principal de la série, Xfinity, pour la victoire. Il s’agissait non seulement de sa première victoire cette saison, mais de sa première sur cette piste située au Delaware.

Sadler a mené pendant 33 tours et terminé à 0,33 seconde de son coéquipier.

La série NASCAR a donné le coup d’envoi à cette course une heure plus tôt que prévu afin d’éviter la pluie, et la course s’est déroulée sans interruption.